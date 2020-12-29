5 أنشطة بعدة دول يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة

* توزيع مواد إيوائية شملت 1614 حقيبة شتوية و3228 بطانية كبيرة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 1614 عائلة بواقع 8000 فرد.
* توزيع 562 طناً من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في محافظة حجة، استفاد منها 9627 فرداً. وشملت المساعدات الغذائية مناطق الجعدة والتنابكة والطينة بمديرية ميدي، ومناطق السادة الشمالية والظهر والشباكية والملاصية والحجافية بمديرية حيران، ومناطق الغرزة والعتنة بمديرية حرض.
* تسليم مساعدات طبية للإدارة العامة لمطار سيئون الدولي شملت 30 سريراً طبياً كهربائياً مع 10 حاملات قراءة الأشعة.
* مواصلة فرق الصحة المدرسية الممولة من المركز للشهر الثالث على التوالي نزولها الميداني في عموم محافظة عدن ضمن مشروع «تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في عدن». وجرى خلال شهر ديسمبر الجاري تقديم الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية استفاد منها ما يزيد على 11128 فرداً.
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