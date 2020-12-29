جعجع: الحل يبدأ بانتخابات مبكرة

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن جعجع قوله، عقب استقباله في المقر العام للحزب اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في السفارة جانيه كولي «لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة».
ولفت إلى أن «التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت يواجه صعوبات جمة، جراء التدخلات السياسية الحاصلة»، مشيرا إلى أن «الحل هو بلجنة تقصي حقائق دولية».
ووفق الوكالة، تم البحث خلال الاجتماع في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. ويعاني لبنان من أزمة سياسة واقتصادية ناجمة عن هدر وفساد حكومي على مدى عقود في ظل شح تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد، وانهيار العملة وإصابة البنوك بحالة من الشلل واستمرار زيادة الأسعار وتسريح العمالة.
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