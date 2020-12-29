وأضاف أن هجمات طالبان أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وقوات الأمن هذا العام، وذلك دون ذكر أرقام محددة. مع ذلك، قال سراج إن القوات الأفغانية ألقت القبض على أكثر من 3600 شخص لصلتهم بأنشطة تتعلق بالإرهاب، من بينهم 270 شخصا كانوا أعضاء في شبكة التنفيذ أعمال القتل.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تعزز من هجماتها انتقاما لإخفاقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.