طالبان تعزز من هجماتها انتقاما لإخفاقاتها

كشف مسؤولون أفغان أن حركة طالبان قد عززت من أعمال القتل التي تستهدف أشخاصا في أنحاء أفغانستان، وذلك انتقاما لإخفاقاتهم الأخيرة في المعركة ضد الحكومة والقوات الأمنية. وقال رئيس هيئة الاستخبارات الأفغانية، أحمد ضيا سراج، إن حركة طالبان كانت وراء 99% من إجمالي الهجمات الـ 18200 التي وقعت في مدن وقواعد ونقاط تفتيش، وذلك بهدف السيطرة على نقاط إستراتيجية من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر هذا العام.

وأضاف أن هجمات طالبان أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وقوات الأمن هذا العام، وذلك دون ذكر أرقام محددة. مع ذلك، قال سراج إن القوات الأفغانية ألقت القبض على أكثر من 3600 شخص لصلتهم بأنشطة تتعلق بالإرهاب، من بينهم 270 شخصا كانوا أعضاء في شبكة التنفيذ أعمال القتل.