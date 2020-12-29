بريطانيا.. أكثر من 50 ألف إصابة يومية بكورونا في رقم غير مسبوق

سيف اليزيد - أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 53135 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم وهو أكبر عدد منذ بدء الفحص الجماعي في منتصف 2020، كما يمثل زيادة حادة بالمقارنة بالرقم المسجل في اليوم السابق والبالغ 41358 حالة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن عدد حالات الوفاة المسجل اليوم ارتفع إلى 414 مقارنة مع المسجل في اليوم السابق البالغ 357 حالة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 71567.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين بهيئة الصحة العامة في انجلترا: نواصل رصد مستويات غير مسبوقة من إصابات كوفيد-19 في أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما يثير قلقا شديدا، خاصة أن مستشفياتنا تواجه ضغوطا كبيرة.

وتكافح بريطانيا حاليا سلالة جديدة من كوفيد-19 يقول العلماء إنها يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع.

ومن المنظر أن يعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك غدا تحديثا بشأن قيود فيروس كورونا.