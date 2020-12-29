نائبة بايدن تتلقى لقاح كورونا على الهواء مباشرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:03 مساءً - منذ 26 دقيقة

في خطوة لتشجيع الأمريكيين على تلقي لقاح كورونا ، تلقت، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، الثلاثاء، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتلقت هاريس جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في واشنطن وقالت فور تلقيها التطعيم “لقد كان ذلك سهلا، شكرا لكم، أنا بالكاد شعرت بالأمر”.

وأضافت هاريس أنها تتطلع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، “يتعلق الأمر حرفيا بإنقاذ الأرواح. أثق في العلماء، الذين ابتكروا اللقاح واعتمدوه”.

وشجعت هاريس عموم الأميركيين على تلقي اللقاح “أحث الجميع بالحصول على اللقاح عندما يحين دورك لأنه أمر يتعلق بإنقاذ حياتك وحياة أفراد عائلتك وحياة مجتمعك”.

وكان الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد حصل على الجرعة الأولى من اللقاح الأسبوع الماضي.

وعند تسلمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الاميركي الاكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان مايك بنس، نايب الرئيس، دونالد ترامب، تلقى اللقاح، ومثله العديد من المسؤولين في الكونغرس. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب أصيب بكوفيد-19 بداية أكتوبر ولازم المستشفى لثلاثة أيام. وأعلن مذاك مرارا أنه يتمتع بـ”المناعة” مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.