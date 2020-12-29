بومبيو: النظام الإيراني زرع الإرهاب ليهدد الولايات المتحدة وحلفائها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:03 مساءً - منذ 46 دقيقة

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن النظام الإيراني “زرع عدم الاستقرار والإرهاب مهددًا الولايات المتحدة وحلفاءنا”.

وأكد بومبيو : أن بلاده لن تكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني.

كما أضاف “لم تقبل إدارة الرئيس دونالد ترمب بذلك، وأعادت فرض العقوبات ومارست الضغط إلى أقصى درجة”.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، كانت قد فرضت في 16 ديسمبر الحالي، عقوبات جديدة على إيران في إطار زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترمب، وفرضت عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.

كما أدرجت واشنطن محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.

وتعتزم إدارة ترمب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي بين ست دول مع إيران في مايو/ أيار 2018، وفرضت منذ ذلك الحين عقوبات صارمة على مختلف القطاعات العسكرية والسياسية والاقتصادية في طهران.

وامتد نطاق هذه العقوبات الأميركية حتى إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والمؤسسات التابعة له.