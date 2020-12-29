بورصة “وول ستريت” تسجل مستويات قياسية مرتفعة جديدة

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بورصة وول ستريت
سجلت بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح، اليوم الثلاثاء، بدعم من رهانات على أن حزمة تحفيزية تتضمن مساعدات مالية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا ستسرع تعافي الاقتصاد، وهو ما عزز المعنويات في الأيام الأخيرة من العام.
وبحسب إرم نيوز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 88.15 نقطة أو 0.29 % إلى 30492.07 نقطة في بداية جلسة التداول، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 14.70 نقطة أو 0.39 % إلى 3750.01 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع 66.00 نقطة أو 0.51 % إلى 12965.39 نقطة.
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