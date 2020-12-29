طائرات شحن عسكرية تركية تصل ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:03 مساءً - منذ ساعتين

في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبية حراكا سياسيا على أعلى المستويات للوصول إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبين ، قالت مصادر ليبية، الثلاثاء، أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة الوطية، غربي البلاد.

ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى “قاعدة الوطية”، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.

وقبل أيام قليلة فقط، كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد توجه في زيارة إلى العاصمة طرابلس رفقة ضباط كبار في الجيش.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أقرّ البرلمان التركي، مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا، في مسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل العسكري في المنطقة.

وفي رد على التمادي التركي، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أنه “لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا”.

ودعا حفتر إلى “الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية”، قائلا إنه “يجب أن نصوّب نيران أسلحتنا نحو تركيا”.

وتسعى الأطراف الليبية إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي تمزق البلاد منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.

وأضحى المرتزقة المتشددون الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا مصدر قلق كبير للدول الأوربية التي تخشى أن يتسللوا بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا، ومن ليبيا بشكل خاص.