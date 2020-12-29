بسبب رمي القميص والتلفظ بكلام نابي.. المغرب التطواني “يعاقب” لاعبه بـ 35 مليون سنتيم

قررت اللجنة التأديبية لنادي المغرب أتلتيك تطوان، تغريم اللاعب مارتين بينجوا دياز مبلغ 350.000 درهما، وذلك على إثر تصرفاته اللارياضية واللامسؤولة، بعدما قام يوم 5 نونبر الماضي، خلال إحدى المباريات الإعدادية للفريق بملعب سانية الرمل، برمي قميص الفريق والتلفظ بكلام نابي، وفق بلاغ للفريق.

وتابع البلاغ ” ثم قام خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق بمركز التكوين يوم الخميس 10 دجنبر، بتدخل خشن في حق أحد اللاعبين وبعدها تهجم عليه حيث وصل الأمر إلى حد الاشتباك بالأيدي الذي كان من الممكن أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل أطر الفريق ولاعبيه”.

واستندت اللجنة التأديبية، يضيف البلاغ، على شريط فيديو يوثق قيام اللاعب برمي قميص الفريق الذي يعد رمزا لا يحق لأحد تبخيسه، إضافة إلى تقرير المدرب الذي قام بإيقاف الحصة التدريبية جراء ما وقع.

وعاقبت اللجنة التأديبية اللاعب مارتين بينجوا بمبلغ 100.000 درهم بسبب رمي القميص والتلفظ بكلام نابي، و150.000 درهم بسبب تدخله الخشن في حق أحد زملائه من ثم الاعتداء على أحد اللاعبين، و100.000 درهم بسبب عدم انصياعه إلى قرار النادي القاضي بخوضه لحصص تدريبية انفرادية بمعية المعد البدني للفريق يوسف الرياني.