حرب الطرق.. مصرع 13 شخصا وإصابة 2011 في ظرف أسبوع

تواصل حرب الطرق حصد أرواح المغاربة، إذ لقي 13 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 2011 آخرين بجروح، إصابات 58 منهم بليغة، في 1535 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 دجنبر الجاري.

وأرجع بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية، المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة، والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 35 ألفا و139 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و574 محضرا، أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 25 ألفا و565 غرامة صلحية.

وأشار البيان ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من المخالفات المذكورة بلغ 5 ملايين و447 ألفا و500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4092 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5300 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 182 مركبة.