التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2160 بكورونا.. 63% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 2160 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 992 حالة جديدة، منها 727 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الشمال، سجلت 371 حالة، منها 215 حالة بطنجة. وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 190 حالة، منها 68 بالصخيرات تمارة. وبجهة مراكش آسفي سجلت 173 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 119 حالة، و84 حالة ببني ملال خنيفرة، وبجهة الشرق سجلت 79 حالة، ثم 57 بجهة فاس مكناس، ثم 41 حالة بدرعة تافلالت، و30 حالة بجهة كلميم واد نون، ثم 16 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و8 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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