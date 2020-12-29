شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت دولة الإمارات العربية عن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور، تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية” أنه في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 201 ألف و836 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 657 حالة، مشيرة إلى شفاء 1265 حالة جديدة لمصابي الفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 178 ألفًا و672 حالة.