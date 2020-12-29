شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 81.4 مليون عالميًا والوفيات 1.7 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 81 مليونا و392 ألفا و599 حالة، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليون و777 ألفا و288 حالات.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
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