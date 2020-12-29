شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسلم تعهداتها في اتفاقية باريس للمناخ والان نبدء بالتفاصيل

قال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن بلاده سلمت اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي .. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل ٢٠٣٠ التغير المناخي هي المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة..

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسلم تعهداتها في اتفاقية باريس للمناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.