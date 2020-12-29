شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: النظام الإيراني زرع الإرهاب وهدد أميركا وحلفاءها والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية مايك بومبيو ، أن النظام الإيراني زرع الإرهاب وهدد أميركا وحلفاءها. وأكد بومبيو أن أميركا لن تصبح رهينة للابتزاز النووي الإيراني.

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