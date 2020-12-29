شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بايدن تتلقى تطعيم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كاملا هاريس تطعيما للوقاية من فيروس كورونا خلال بث تلفزيوني مباشر اليوم الثلاثاء وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة إلى تعزيز الثقة في التطعيم رغم أنها تحذر من أن إتاحته للجميع ستستغرق شهورا.

وبذلك ستصبح السناتور هاريس، وهي أمريكية من أصول آسيوية وذات بشرة داكنة، ثاني مسؤول رفيع المستوى ينحدر من الأقليات العرقية في البلاد يتلقى التطعيم بعدما تلقاه كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدمز في 18 ديسمبر .

وتلقى بايدن الجرعة الأولى من اللقاح في بث تلفزيوني مباشر أيضا الأسبوع الماضي. ويتعين أن يحصل على جرعتين من أجل حماية كاملة. وتلقت هاريس تطعيم شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19 من ممرضة تضع كمامة وقناعا على الوجه في مركز طبي بمنطقة أغلب سكانها من السود بجنوب شرق واشنطن.