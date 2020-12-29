الجيش الليبي يهدي سرت قافلة احتياجات أساسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، أهالي سرت الساحلية قافلة من الاحتياجات الضرورية والمستعجلة للمدينة.

وتتكون الهدية المقدمة من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، من قافلة للاحتياجات الضرورية والمستعجلة.

ووفق بيان بلدية المدينة، تضم القافلة 100 شاحنة محملة بالوقود والسلع التموينية وغاز الطهي والأدوية والمعدات الطبية.





وانتظمت مراسم للاحتفال بالقافلة بمدخل الشرقي للمدينة، بحضور أمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت، اللواء أحمد سالم، وآمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت عميد صالح المغربي.

كما حضر أيضا آمر منطقة سرت العسكرية العميد خليفة عبد الحفيظ، وعدد من الضباط بالقوات المسلحة، ورئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، وعدد من أسر الشهداء والمفقودين والجرحى بسرت وآخرون.





وأشاد الحضور بهدية القوات المسلحة العربية الليبية لأهالي مدينة سرت، وحرصها التام على توفير كافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لأهالي وسكان المدينة.

وحيا الحضور دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن ليبيا ومواطنيها والدفاع ضد المخططات الاستعمارية التي تحاول النيل منها.

ولـ"سرت" مكانه خاصة عند الليبيين، باعتبارها رمزا لتوحيدهم، حيث تحتضن اللجنة العسكرية الموحدة 5+5 والتي تمكنت من إعلان وقف إطلاق النار الدائم في البلاد، وتعد المدينة -الخط الأحمر- أمام أطماع تركيا التوسعية في البلاد.





ووفقا لمخرجات اجتماع اللجنة في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول، سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.

كما سيتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين، وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.





ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي كبير، ويعمل على تأمين احتياجات المناطق من الوقود ومواد التموين خاصة وسط البلاد وجنوبها، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا في ظل الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.



