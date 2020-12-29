مصادرة أموال وسجن 15 عاما.. روسيا تكشف تفاصيل قضية تجسس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة روسية، الثلاثاء، بسجن مديرة سابقة لشركة طاقة 15 عاما لإدانتها بالتجسس لمصلحة مولدافيا.

وكانت الروسية كارينا تسوركان، العضو السابق في مجلس إدارة مجموعة "إنتر راو" للطاقة، قد أوقفت في عام 2018 للاشتباه بتسليمها معلومات مصنفة سرية للاستخبارات المولدافية.



واتّهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي (الاستخبارات الروسية) تسوركان البالغة 46 عاما والمولودة في مولدافيا بتسليم وثائق تتضمن معلومات مفصلة حول إمدادات الطاقة الروسية لأوكرانيا في العام 2015، تشمل مناطق يسيطر عليها انفصاليون تدعمهم موسكو.

وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء محكمة مدينة موسكو أنه حكم على تسوركان بالحبس 15 عاما إثر محاكمة أجريت خلف أبواب مغلقة.



وأضافت المحكمة أنها صادرت من تسوركان مبلغا قدره 656 مليون روبل (8,9 مليون دولار) تم إيداعه في خزينة الدولة.

وأعلن محامي تسوركان إيفان بافلوف أن موكّلته تعتزم استئناف الحكم الصادر بحقها.