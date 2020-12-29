أديس أبابا تحدد موقفها من أزمة الحدود مع السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت إثيوبيا اهتمامها وحرصها على العلاقات مع السودان، مشددة على أنها تتحرك بقوة لإيجاد حل لأزمة الحدود بين البلدين.

وقال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن بلاده حريصة ومهتمة بالعلاقات مع السودان.

وأضاف أن الحكومة تبذل "جهدا لفضح الأيادي الخارجية" التي تعبث بهذه العلاقات ولن تمنحها فرصة.

واتهم مفتي، جهات لم يسمها بالعمل على تعكير صفو العلاقات الإثيوبية السودانية، وتسعى عبر تلك الأحداث إلى أن تنزلق المنطقة نحو الفوضى.