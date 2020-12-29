شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلتين بقذائف "الحوثي".. والجيش اليمني يتقدم شمالي الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصيبت طفلتان اليوم بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً استهدفت حي المطار القديم غرب مدينة تعز اليمنية. وأوضح مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن قذيفة مدفع هاوزر أطلقتها المليشيات الحوثية أدت إلى إصابة طفلتين في الرقبة والظهر وتدمير منزل وتضرر عدد من المنازل الأخرى في حي المطار القديم.

من جهة أخرى، حقق الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية تقدماً ميدانياً جديداً شمال محافظة الجوف -شمالي شرق اليمن- بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال مصدر عسكري في المحور الشمالي في محافظة الجوف باسم الجيش اليمني: إن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على سلسلة جبال المطابق الواقعة غرب طيبة الاسم في مديرية برط العنان بالمحافظة، مؤكداً أن المعارك كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي السياق ذاته استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقصف جوي مواقع وتجمعات وآليات حوثية في منطقة الظهرة التابعة لمديرية برط، ما أسفر عن تدمير سيارة من نوع جيب، ومقتل جميع من كانوا على متنها.