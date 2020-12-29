شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يخترقون حسابات «حزب الله» والان مع التفاصيل
ودعا القراصنة المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع «القرض الحسن» بعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة ما ساهم في انهيار لبنان اقتصاديا.
وكشفت عملية القرصنة حسابات مؤسسة «القرض الحسن» في «جمّال ترست بنك»، الذي خضع إلى العقوبات الأمريكية في العام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية للمليشيا اللبنانية.
ويرجع افتتاح «القرض الحسن» إلى ثمانينات القرن الماضي، وتم تسجيله بصفة جمعية خيرية في حين أنه يقدم اليوم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، كما تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب أو وضع مبالغ مماثلة له بالقيمة.
ووعد المقرصنون عبر فيديو بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة القادمة عن جمعية القرض الحسن وغيرها من المؤسسات التابعة لمليشيا نصر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة يخترقون حسابات «حزب الله» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.