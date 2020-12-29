شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يخترقون حسابات «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اخترق قراصنة إلكترونيون حسابات مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لمليشيا «حزب الله» اللبناني. وأطلقوا على أنفسهم مسمى «Spiderz»، ونشروا لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية التي تعتبر مصرف الحزب في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله والمدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية. وكشفت العملية تفاصيل تتعلق بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020، وتعهدوا بالكشف عن المزيد من المعلومات قريبا.

ودعا القراصنة المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع «القرض الحسن» بعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة ما ساهم في انهيار لبنان اقتصاديا.

وكشفت عملية القرصنة حسابات مؤسسة «القرض الحسن» في «جمّال ترست بنك»، الذي خضع إلى العقوبات الأمريكية في العام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية للمليشيا اللبنانية.

ويرجع افتتاح «القرض الحسن» إلى ثمانينات القرن الماضي، وتم تسجيله بصفة جمعية خيرية في حين أنه يقدم اليوم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، كما تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب أو وضع مبالغ مماثلة له بالقيمة.

ووعد المقرصنون عبر فيديو بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة القادمة عن جمعية القرض الحسن وغيرها من المؤسسات التابعة لمليشيا نصر الله.