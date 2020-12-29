لقاح محلي إيراني يثير السخرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه 167 صيدلانيا إيرانيا رسالة ساخرة إلى منظمة الغذاء والدواء، بعد انتشار أنباء عن تطوير لقاح محلي لمواجهة فيروس كورونا

ووصفوا في رسالة وجهوها إلى محمد رضا شانه ساز، رئيس منظمة الغذاء والدواء، الدراسات السريرية في إيران لإنتاج لقاح كورونا بأنها «مزحة»، كاتبين «كيف نجرؤ على الادعاء بإنتاج مثل هذا اللقاح؟».

كما انتقدوا عدم وجود أي خطة في البلاد لتوفير اللقاح، مطالبين منظمة الغذاء والدواء الإيرانية بشراء واستيراد لقاح كورونا «في الوقت المناسب» لا بعد فوات الأوان.

وأعلن مستشار وزير الصحة علي رضا وهاب زاده، سابقا أنه ستتم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني مضاد لكورونا. وكتب في تغريدة في تويتر «ستتم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني، حيث ستبدأ مرحلة اختباره على البشر عبر تلقيح عدد من المتطوعين».