شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد يعزي في وفاة علي الغفلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدَّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التعازي إلى أبناء قبيلة الغفلي في وفاة علي بن سعيد الغفلي.

وقال سموه على تويتر: «نتقدم بأحرّ التعازي لأبناء قبيلة الغفلي الكرام في وفاة علي بن سعيد الغفلي، شخصية وطنية مشهود لها بالأصالة والإخلاص والعطاء، راجين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

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