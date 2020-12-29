شكرا لقرائتكم خبر عن المري يتفقد غرفة عمليات برج خليفة وبوليفارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفقّد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غرفة عمليات منطقة برج خليفة وبوليفارد محمد بن راشد، للوقوف على استعدادات احتفالات رأس السنة 2021، بحضور العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، والعميد عبدالله خادم بن سرور، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد راشد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

واطلع الفريق المري على نظام إدارة الحشود، وخطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات استقبال العام الجديد، وخطة تنظيم الحدث، والإجراءات الاحترازية، ونقاط التباعد، وخيم الدعم الطبي، وغرف العزل الطبي، والمستشفى الميداني، إضافة إلى الأنظمة الذكية لتأمين الحدث.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري إن دبي ستشهد عروضاً وفعاليات ضخمة في 23 موقعاً، استعداداً لاستقبال عام 2021، لافتاً إلى أن زيارة غرفة عمليات برج خليفة وبوليفارد محمد بن راشد تهدف إلى التأكد من استعداد لجنة تأمين الفعاليات ومختلف الفرق الأمنية وجاهزية الأنظمة الأمنية للتعامل مع مختلف الظروف خلال احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أن شرطة دبي حرصت على الاستفادة من مختلف الإمكانيات والتقنيات الحديثة المتاحة لتأمين الفعاليات وضمان سلامة الجمهور وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

وأضاف أن دبي ستحتفل بمقدم عام 2021 مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس «كوفيد-19»، لضمان أعلى درجات السلامة الممكنة للجمهور، وضمان استمتاع الجميع بالعروض في أجواء آمنة، مؤكداً أن لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، تعمل قصارى جهدها لإنجاح مختلف الفعاليات المرتبطة بهذه الاحتفالات من خلال الخطة الشاملة التي تم اعتمادها لتأمين فعاليات رأس السنة في وسط الإمارة.

من جهته، أوضح العميد سيف مهير المزروعي أن لجنة تأمين الفعاليات وضعت خطة أمنية مشتركة وموحدة بالتعاون مع مختلف الجهات، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال احتفالات العام الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجمهور.