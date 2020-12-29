شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات أكبر مزود للمساعدات الطبية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

رغم ما جلبه عام 2020 من تحديات على مستوى العالم، ظهر جوهر دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الأصيل أمام العالم أجمع، بمد يد العون للجميع، ومساندة جهود التصدي للجائحة فيروس كورونا المستجد، «كوفيد19»، بنموذج يحتذى به في العمل الإنساني للمساعدات الخارجية الطبية، والتصدي للجائحة.

وعززت الدولة ريادتها بالجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بدايته، وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، فقد عملت على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار، حيث قدمت المساعدات إلى عدة دول من بينها الصين، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإيران، وباكستان، والبرازيل، وروسيا، واليمن، وأفغانستان، وغيرها.

1685 طن مساعدات

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن عام 2020 كان مملوءاً بالتحديات جراء تفشي الفيروس، لكن أظهرت تلك التحديات من جديد أصالة القيم التي وضعها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث قدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1685 طناً من المساعدات الطبية لأكثر من 121 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي، وقد برهنت هذه المساعدات على الإمكانات والطاقات الهائلة للقدرات اللوجستية والتخزينية لدولة الإمارات والتي مكنتها من الوصول إلى تلك الدولة حول العالم، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تعانيها أغلب قطاعات الشحن والتخزين العالمية. وأضافت الوزارة «إن الإمارات العربية المتحدة تخرج من عام 2020 أقوى، وعيوننا تتطلع إلى عامنا الخمسين».

وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم الدول الشقيقة والصديقة، ومساعدتها في القطاع الصحي للتصدي لجائحة «كوفيد-19» أرسلت الدولة طائرة مساعدات عاجلة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تحتوي على أكثر من 10 أطنان إمدادات طبية، وأجهزة فحص، وتنفس، إضافة إلى فريق طبي متخصص، لدعمها في احتواء الجائحة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بأن موريتانيا الشقيقة تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات من الإمارات في مجال مكافحة كورونا، حيث تم إرسال طائرتين تحملان 22 طناً من المساعدات الطبية، لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز جهود العاملين في القطاع الطبي، لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات «كوفيد-19».

كما أرسلت الدولة طائرة مساعدات طبية ثالثة تحتوي على 14.4 طن إمدادات طبية وأجهزة الفحص إلى ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة الفلسطيني، بالتعاون مع لجنة التكافل بالقطاع، يستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أرسلت الإمارات أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو/ أيار الماضي لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي بلغت 22 طناً لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.

وتمثل المساعدات جزءاً من التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت دولة الإمارات، التي تعد من أكبر الجهات المانحة «للأونروا» بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تضافر الجهود

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التحرك الفوري لإرسال المساعدات الطبية يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لكل محتاج، حيث تسعى إلى توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة في مثل تلك المواقف، لتأكيد التضامن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كل الجهود للتخفيف من آثارها، وسيتم العمل على تقييم الوضع لدراسة ما يمكن تقديمه.

المطارات والموانئ

ولم يقتصر الدور الإنساني لدولة الإمارات على إرسال المساعدات للدول المحتاجة، بل قامت بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة، خاصة منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بالمساعدة في إيصال المستلزمات الطبية والغذائية لبعض الدول، وتعزيز قدرة تلك المنظمات في الوصول إلى كل الدول المتضررة بكل بقاع الأرض، حيث أرسلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 80% من الشحنات تتضمن معدات الحماية الشخصية إلى جميع دول العالم عبر دبي، إضافة إلى تقديم المطارات والموانئ في خدمة الإنسانية.

166 عملية إجلاء

وتأكيداً على نهجها الإنساني الرائد، نفذت دولة الإمارات أكثر من 166 عملية إجلاء لمواطني 61 دولة تقطعت بهم السبل جراء تفشي الفيروس، إضافة إلى إعادة أبناء الوطن إلى الإمارات، ودعم ومساندة كل المقيمين على أرضها.

عاصمة الإنسانية

ولتعزيز دور دولة الإمارات كعاصمة عالمية للإنسانية، ورائدة التعاون الدولي، قدمت منذ تأسيسها مساعدات خارجية غير مشروطة على الصعيد العالمي لدعم النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين.

ويمثل الهدف الأساسي من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات في الحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار، وتحفيز العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة من خلال دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول النامية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال أثناء الكوارث الطبيعية وفي مناطق الصراع.

المساعدة المباشرة

وتقدم دولة الإمارات مساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في ظل الأزمات، كما ساهمت في مجموعة واسعة من حالات الطوارئ الإنسانية من خلال النظام متعدد الأطراف، وكذلك من خلال المساعدة المباشرة، حيث قدمت أكثر من 40 جمعية خيرية ومؤسسة حكومية وشركات خاصة لدولة الإمارات مساعدات إنسانية للمحتاجين.

وتنوي دولة الإمارات زيادة جهودها في مجال الإغاثة الإنسانية في السنوات المقبلة لمساعدة جميع شعوب العالم، حيث التزمت بتخصيص ما لا يقل عن 15% من إجمالي مساعداتها الخارجية للأغراض الإنسانية، ما يجعلها واحدة من أكثر المانحين تفانياً في مجال الإغاثة الإنسانية.

التنمية البشرية

وتؤمن دولة الإمارات بأن أكثر التهديدات إلحاحاً للتنمية البشرية، مثل الصحة العالمية وتغير المناخ، لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي، وقد كانت دولة الإمارات دائماً واحدة من أكثر الجهات المانحة سخاءً في العالم مقارنة بدخلها القومي الإجمالي، وقد قدمت مساعدات لأكثر من 175 دولة، وتعتبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أكبر مركز للخدمات اللوجستية والإمدادات للأمم المتحدة، كما أن دولة الإمارات شريك هام لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي في التصدي لجائحة (كوفيد-19).

وبحلول عام 2021 (اليوبيل الذهبي للاتحاد) تعتزم الإمارات الاستمرار في تحقيق رؤيتها لتصبح الدولة الأفضل في العالم من حيث التنمية الاقتصادية، والاجتماعية. وتتضمن الأجندة الوطنية مجموعة من المؤشرات الوطنية في قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والإسكان، والبنية التحتية، والخدمات الحكومية، وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيادة بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها.