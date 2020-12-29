شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات تتعهد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تسليم دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي، بعد أن تعهدت بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه في «تويتر»: «سلمت الإمارات اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي، وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030. التغير المناخي هو المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة».

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: الإمارات تتعهد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.