شكرا لقرائتكم خبر عن دبي مستعدة لاحتفالات رأس السنة بـ 3 مستشفيات ميدانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انتهت هيئة الصحة بدبي، من كافة استعداداتها لتوفير وتأمين الرعاية الطبية المتكاملة للمشاركين في الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة التي ستشهدها دبي مساء الخميس المقبل بمنطقة برج خليفة والأماكن المحيطة.

وقال جاسم محمد بن كلبان، مدير مكتب الخدمات الطبية المتنقلة بهيئة الصحة بدبي إن الهيئة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الدوائر والمؤسسات المعنية لإخراج الحدث العالمي بصورة تليق بمكانة دبي وقدرتها الفائقة على تنظيم أفضل الفعاليات والاحتفالات الضخمة التي يقصدها الزوار من مختلف دول العالم.

وأوضح ابن كلبان أن خطة الهيئة تتضمن توفير ثلاثة مستشفيات ميدانية مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والمستلزمات العلاجية والدوائية، إضافة الى الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة خلال الحدث الذي يُتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح وفئات المجتمع، إضافة إلى الزوار من مناطق متفرقة من العالم، ضمن إطار يراعي تطبيق الإجراءات الوقائية ويكفل سلامة للجمهور.

وقال مدير مكتب الخدمات الطبية المتنقلة بالهيئة: إن المستشفيات الميدانية ستغطي كافة مناطق الفعاليات بما في ذلك مول دبي، ومنطقة الجنوب، وسوق البحار، مزودة بأجهزة الإسعافات الأولية وتخطيط القلب والإنعاش القلبي، وقياس العلامات الحيوية في الجسم، وأجهزة الاستنشاق، وقياس السكر في الدم، بالإضافة إلى توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة والمعدات الطبية، مشيراً إلى وجود فريق متكامل يتكون من (49) طبيباً وممرضاً، وعشرة إداريين وفريق للدعم اللوجستي في منطقة الاحتفالات.

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