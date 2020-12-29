بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض لجهودهم في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرّم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، أبطال الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض بمستشفيات العزل ومديري المستشفيات والمسعفين، تقديرًا لجهودهم في مواجهة أزمة كورونا.

قال المحافظ، خلال التكريم، أن الكوادر الطبية قدمت نماذج رائعة للتضحية بالنفس والسهر على راحة المرضى في ظل جائحة كورونا، وأن ما يبذل من جهود حالية سيسجل بكل فخر لكل أطقم الصحة والعاملين بها.

كما أشار إلى شهداء الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم في المواجهة الشرسة مع الفيروس من أجل إنقاذ المرضى والمصابين. ​