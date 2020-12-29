بعد اكتشاف إصابات بإيدز النخيل.. إعلان الطوارئ في الخارجة بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعدمت الإدارة الزراعية بالخارجة في الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، اليوم الثلاثاء، مجموعة نخيل مهمل خلف سور محكمة الخارجة القديمة، مصاب بسوسة النخيل الحمراء.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، في بيان صحفي، إنه بمجرد اكتشاف الحالات المصابة تم إعلان حالة الطوارئ بقطاع الزراعة، وتشكيل فرق متنقلة لفحص النخيل في محيط بؤرة الإصابة.

وأشار المرسي إلى التأكيد على حظر نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل كالجريد ومخلفاته بين مراكز وقرى المحافظة إلا بتصريح صادر عن مديرية الزراعة تطبيقًا للقرار الوزاري 1656 لسنة 97 للحد من الاصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وأوضح أن القرار يتم تنفيذه بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد لضمان عدم السماح بمرور السيارات المحملة بفسائل النخيل والنواتج الثانوية لأشجاره من خلال تشديد الرقابة على الأكمنة المنتشرة على الطريق بين مراكز وقرى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بناءً على مذكرة مديرية الزراعة للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء طبقا للقرار رقم (400) لسنة 2020 بناء على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد.