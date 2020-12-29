تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، عن تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك في إطار مواجهة الموجة الثانية التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.

أوضح الداودي إن المستشفيات التي جرى تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة هي: حميات نجع حمادي - الوقف المركزي - حميات قنا - الصدر بقنا - فرشوط المركزي قنا العام - قوص المركزي - قفط التعليمي.

وتضم هذه المستشفيات 684 سرير اقامة بالأقسام الداخلية، و23 سرير عناية، و16 جهاز تنفس صناعي.

وأكد المحافظ على أن جميع الأطقم الطبية وفِرق التمريض بهذه المستشفيات تعمل على قدم وساق لاستقبال المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية، لافتًا إلى أن المحافظة خصصت الرقم الساخن 15541 لتلقي أي شكاوى بخصوص حالات الإصابة.​