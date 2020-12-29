أيسلندا تسجل 13 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - ريكيافيك - (د ب أ)

أعلنت أيسلندا اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 13 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، والتي يبدو أنها أكثر قابلية للانتقال.

وتم الكشف عن جميع الحالات هذا الشهر في مسافرين تم اختبارهم لدى وصولهم إلى مطار كيفلافيك، بما في ذلك 11 وصلوا قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد.

وصرح كبير علماء الأوبئة في البلاد ثورولفار جودناسون خلال مؤتمر صحفي بأن عشرة من أصل 11 قدموا من بريطانيا وواحد جاء من الدنمارك.

وبعد نتائج الاختبار، تم عزل المسافرين.

وأشار جودناسون إلى أن أيسلندا تجري تسلسل للجينوم في جميع نتائج الاختبارات الإيجابية، في حين أن العديد من البلدان الأخرى تجري ما بين 10% إلى 20 % تسلسل في نتائجها، حسبما ذكرت إذاعة "أر يو في" العامة.

وأعلنت جميع دول شمال أوروبا خلال الأيام الأخيرة عن حالات إصابة بالسلالة التي ظهرت بداية في بريطانيا.