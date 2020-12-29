محافظ شمال سيناء يقود حملة تطهير وتعقيم بشوارع العريش (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم: أطلق محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. تم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 يوليو و26 يوليو والبحر وميادين الساعة والبنك الأهلي والنصر والسادات. وتستمر أعمال المبادرة حتى تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. وجه المحافظ بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، مشددًا على توقيع غرامات على مخالفي ارتداء الكمامة، وكذا منع إقامة الأفراح والتجمعات، وإغلاق المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء.

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