المغرب / محامون يرفعون دعوى أمام محكمة النقض لإلغاء إتفاق التطبيع مع إسرائيل

رفع محامون في المغرب أمس الإثنين، دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء "كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل"، وفق ما ذكرته "الأناضول".

وقال المحامون في بيان، إنهم "تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني".

وإعتبر البيان أن "الإتفاقيات التي وقعتها السلطات المغربية مع إسرائيل مخالفة أيضا لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولإتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

والثلاثاء وقّع المغرب وإسرائيل بالعاصمة الرباط، 4 إتفاقيات، على هامش توقيع إتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.