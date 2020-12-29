كبير خبراء الأمراض المعدية يحذّر: الأسوأ مع "كورونا" لم يحدث بعد

حذّر كبير خبراء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أمس الأحد، الأميركيين من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى "مرحلة حرجة" مع إرتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة.

وقال الخبير الذي عيّنه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب، "أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد سوءًا في الأسابيع المقبلة".

وحذر بايدن الأربعاء الماضي، من أن "أحلك أيام المعركة ضد كوفيد أمامنا، لا وراءنا".

وكشف فاوتشي الذي يشجع كل شخص مؤهل طبيا على تلقي اللقاحات، أنه يشعر بالرضى بعد تلقيه الجرعة الأولى، نافيا مواجهته "أي شيء خطير على الإطلاق".

وأفاد الجراح العام جيروم آدامز على قناة "آيه بي سي" بأنه مثل فاوتشي "قلق للغاية" بشأن إزدياد الإصابات بعد العطلة.

وكانت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمير من بين الذين إنتقدوا العملية علنًا، لكنها عادت الأحد وأشارت إلى بوادر تحسن.

وصرّحت لشبكة "سي إن إن" أنّ العملية "تسير في الاتجاه الصحيح"، بعدما إعتذر مسؤولو إدارة دونالد ترامب عن نقص في إيصال اللقاحات.

وقالت "إننا نحقق تقدمًا كبيرًا، لكننا نحتاج إلى أن تقوم الحكومة الفيدرالية بدورها".