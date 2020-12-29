الصحة الأماراتية تُعلن رصدها لإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

صرحت وزارة الصحة في الإمارات عن رصدها لحالات محدودة داخل البلاد مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

كما وقد أضاف الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة عن مستجدات الوضع الصحي في الإمارات إنه تم التأكد من أن هنالك إصابات لمصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة. وفقاً لـ سبوتنيك.

ولفت إلى أنه تم التأكد

من ذلك "مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم بها الجهات الصحية في الدولة".

وأشار الحمادي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات إلى أنه في الفترة ما بين 23-29 ديسمبر الجاري، بلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 9949 حالة، في حين وصل مجموع حالات الوفاة إلى 20 شخص.

لافتا إلى أنه بذلك معدل

الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالمياً.

الجدير بالذكر أنه قد ظهرت السلالة الجديدة في بريطانيا في دول أوربية آخرى، مثل أيسلندا، والدنمارك وهولندا وإيطاليا واستراليا، وأقبلت عدة دول عربية وأوربية على حظر الطيران مع بريطانيا للحد من انتشار الفيروس.

وفي جنوب إفريقيا، تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد هناك، بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا أنها اكتشفت سلالة جديدة، وقامت تركيا وألمانيا والسعودية وسويسرا والكيان الإسرائيلي، أوقفوا السفر الجوي من وإلى جنوب إفريقيا.