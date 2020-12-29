شرط وحيد للتقديم.. رابط تسجيل في وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالسعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بعد أعلنت عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

أوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وتتوافر لديه المهارات والخبرة المطلوبة، مؤكدًا أنه لكل وظيفة مهارات محددة يتطلب تواجدها في المتقدم.

رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

ويمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المطروحة من قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تسجيل البيانات المطلوبة على الرابط التالي https://nelc.gov.sa/ar/job/203، أو من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

الوظائف المطلوبة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

-أخصائي نظم تعليمية.

-مدير مالي.

- مشرف صيانة.

- موظف أمن.

- مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن).

- كاتب محتوى.

- مصمم تجربة المستخدم.

- سكرتير تنفيذي.

- أخصائي تدريب وتوعية.

- موظف استقبال.

- سائق.

- أخصائي مشتريات

- أخصائي توظيف.

- مدير إدارة تطوير الأعمال.

- مدير إدارة المراجعة الداخلية.