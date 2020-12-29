فنزويلا تُعلن إستعدادها لبدء التطعيم باللقاح في أسرع وقت بعد تعاقدها مع روسيا

أعلنت ديلسي رودريغيز، نائب الرئيس الفنزويلي، أنها قد فنزويلا قد وقعت عقداً مع روسيا لتستقبل تطعيم يكفي 10 ملايين شخص بإستخدام لقاح "سبوتنيك V"، كما أنه ستبدء تطعيم سكان البلاد في أقرب وقت ممكن ما أن تستلم اللقاح.

كما أضافت رودريغيز، للصحفيين، في بث على قناة "تليسير":"فنزويلا وقعت للتو عقدا لشراء لقاح "سبوتنيك V"، ونحن في المرحلة الأولى، تم توقيع العقد لتلقيح 10 ملايين شخص". وفقاً لـ سبوتنيك.

وأضافت "إنه لقاح آمن، هذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا.

نحن مستعدون لبدء تطعيم السكان في أسرع وقت ممكن".

وفي سياق آخر، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن وصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى دولة بيلاروس.

وجاء في بيان الصندوق الروسي، اليوم الثلاثاء: "ستعلن وزارة الصحة في بيلاروس ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروس ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك- V".

الجدير بالذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قد قال أن روسيا ستنتج 30 مليون جرعة من اللقاح المحلي (سبوتنيك - V) المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بحلول يونيو القادم، لكن هذا قد يحدث في وقت سابق.

وأضاف مانتوروف "أنه سيتم إنتاج أكثر من 2.5 مليون جرعة في ديسمبر، وأقل قليلاً للاستخدام المدني.. لكن في يناير المقبل، وفقًا للخطط التي

تم تعديلها ووضعها من قبل الشركات في نوفمبر الماضي، سيتم إنتاج 3.5 مليون، ثم 18 مليون جرعة بحلول أبريل حتى نصل إلى 30 مليون جرعة بحلول يونيو .. لكن لدي بعض التفاؤل بأن ذلك يمكن أن يحدث بشكل أسرع".