سويسرا تُعلن رصدها 7 حالات إصابة بسلالتي كورونا الجديدة

أعلن رئيس وحدة إدارة الأزمات في وزارة الصحة السويسرية، باتريك ماتيس، أنه تم رصد 5 إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد المتحورة التي قد ظهرت في بريطانيا بسويسرا، وإصابتين بسلالة جنوب إفريقيا.

كما أضاف انه يتوقع ظهور العديد من الحالات من هاتين السلالتين الأسرع إنتشاراً. وفقاً لـ الغد.

وأضاف “حتى الآن على الأقل لا دليل على أن هاتين

السلالتين تنتشران بأعداد كبيرة في سويسرا”.

ومضى يقول “لكن سيكون من الوهم الاعتقاد أن هذه الإصابات التي تم تأكيدها في المعمل هي الوحيدة الموجودة في سويسرا. علينا أن نتوقع اكتشاف المزيد، ومن المحتمل أن هناك بالفعل انتقالا لها”.

وأوضح ماتيس أن إحدى الإصابات التي رُصدت في

سويسرا لشخص يعيش في فرنسا المجاورة.

الجدير بالذكر أنه ظهرت السلالة الجديدة في بريطانيا في دول أوربية آخرى، مثل أيسلندا، والدنمارك وهولندا وإيطاليا واستراليا، وأقبلت عدة دول عربية وأوربية على حظر الطيران مع بريطانيا للحد من انتشار الفيروس.

وفي جنوب إفريقيا، تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد هناك، بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا أنها اكتشفت سلالة جديدة، وقامت تركيا وألمانيا والسعودية وسويسرا والكيان الإسرائيلي، أوقفوا السفر الجوي من وإلى جنوب إفريقيا.