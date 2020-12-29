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التفاصيل من هنا.. 15 وظيفة مطلوبة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالسعودية

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يبحث مستخدمين محرك البحث العالمي"جوجل" بالمملكة العربية ، مساء اليوم الثلاثاء، عن وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بعد أعلن عن عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في

عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

 

 

 

ويمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المطروحة من قبل الموكز الوطني للتعليم الإلكتروني، تسجيل البيانات

المطلوبة على الرابط التالي https://nelc.gov.sa/ar/job/203، أو من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

 

الوظائف المطلوبة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

 

-أخصائي نظم تعليمية.
-مدير مالي.
- مشرف صيانة.
- موظف أمن.
- مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن).
- كاتب محتوى.
- مصمم تجربة المستخدم.
- سكرتير تنفيذي.
- أخصائي تدريب وتوعية.
- موظف استقبال.
- سائق.
- أخصائي مشتريات
- أخصائي توظيف.
- مدير إدارة تطوير الأعمال.
- مدير إدارة المراجعة الداخلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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