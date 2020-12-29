إيطاليا ترصد 659 وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء تسجيل 659 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 445 أمس، في حين ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس من 8585 إلى 11212.

ووصلت الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 في إيطاليا إلى 73029 وفاة منذ ظهور الجائحة في البلاد في 21 فبراير، وهو أعلى عدد في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

وسجلت البلاد حتى الآن مليونين و67 ألف حالة إصابة بالفيروس في المجمل.

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