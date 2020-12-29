دول الاتحاد الأوروبي توافق على بدء الاتفاق التجاري مع بريطانيا

سيف اليزيد - وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 رسميا على بدء الاتفاق التجاري مع بريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وذلك حسبما قالت مصادر في التكتل اليوم الثلاثاء.

وسيتم توقيع الاتفاق غدا الأربعاء حسب ما ذكرت المفوضية.

وحسب المصادر فإن الاتفاق ينقصه قبل التوقيع مصادقة البرلمان البريطاني، وفي حال التوقيع سيكون قد تم تفادي الخروج القاسي لبريطانيا من التكتل والذي كان سيعقبه عراقيل تجارية بين لندن وبروكسل.

وذكرت دانا شبينانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية على تويتر أن أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي سيوقعان على الاتفاق قبل ظهر غد الأربعاء، وكتبت شبينانت: "لحظة مهمة".

وفي أعقاب ذلك، سيوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الاتفاق في لندن.

وتنتهي المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وينظم اتفاق التجارة والشراكة المؤلف من 1250 صفحة تقريبا العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.

وتتمثل أهم نقاط الاتفاق في تفادي فرض رسوم جمركية بين الجانبين وتأمين سير التجارة بأكبر قدر ممكن من السلاسة.

ويتضمن الاتفاق أيضا الصيد والتعاون في مجال الطاقة والنقل والقضاء والشرطة والعديد من المجالات الأخرى.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أمس موافقتها على الاتفاق.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان البريطاني على الاتفاق غدا.