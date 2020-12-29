سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا و2155 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية و 6 حالات في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر 19 وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.