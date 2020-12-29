9 وفيات و1013 إصابة جديدة بكورونا في العراق

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الثلاثاء تسجيل تسع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1013 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 593 ألفا و541.

ولفتت إلى أن 1487 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 534 ألفا و801 حالة.

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