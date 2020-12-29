رئيس الوزراء الإسباني: المناعة المجتمعية لكورونا مازالت بعيدة

سيف اليزيد - اليوم 17:54 رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يتحدث خلال مؤتمر صحفي عربي ودولي ع+ ع- قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء، إن المناعة المجتمعية لفيروس كورونا المستجد مازالت بعيدة في إسبانيا رغم أن بدء حملات التطعيم يمثل نقطة تحول في مكافحة الفيروس.

وأضاف سانتشيث في كلمة بثها التلفزيون بمناسبة نهاية العام أنه في القريب سيكون عدد من تلقوا اللقاحات في إسبانيا أكبر من عدد المصابين بالفيروس. المصدر: وكالات

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