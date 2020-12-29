استهل فريق مالقا الاسباني برنامج التنقيب عن المواهب الافريقية لتعزيز صفوفه بلاعبين واعدين بشراكة مع شركة للتسويق الرياضي واكتشاف المواهب. وانطلقت رحلة البحث عن المواهب من المغرب، تحديدا مدينة طنجة حيث تم اختيار مجموعة من اللاعبين، علی أساس أن تتواصل العملية بجمهورية الكونغو خلال الفترة الممتدة ما بين 14و17 يناير المقبل.

وسيتم انتقاء لاعبين بين 14 و17 سنة في أفق الحاق أفضلهم بالفريق الأندلسي بعد الانطباع الجيد الذي تركه اللاعبون المغاربة الذين التحقوا خلال الفترة الماضية بالفريق الأندلسي.

كانت هذه تفاصيل خبر بين المغرب والكونغو.. فريق اسباني “ينقب” عن المواهب الكروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.