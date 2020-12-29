الدراما المغربية تحقق تقدما في عام 2020 على الرغم من تفوق الأعمال التركية

عرفت سنة 2020، منافسة الأعمال المغربية الدرامية، للمسلسلات التركية، وعلى الرغم من تفوق الأخيرة، إلا أن المسلسلات المغربية حققت نسب مشاهدة عالية.
ونالت المسلسلات المغربية صدارة البرامج المبثوثة على القناة الأولى، خلال أسابيع كثيرة، نذكر منها “هاينة”، الذي يتصدر التصنيف منذ أسابيع، و”قضية العمر”، الذي كان مسيطرا قبله، طوال مدة بثه.
وفي المقابل، تتصدر الأعمال التركية قائمة الأكثر متابعة على القناة الثانية، وفي مجمل تصنيف القناتين، منها مسلسل “الوعد”، الذي يسطر، منذ بداية عرضه على التصنيف، وكان قبله مسلسل “فضيلة وبناتها”.
وتشهد ساحة الانتاجات الدرامية، في الفترة الأخيرة، تطورا ملحوظا من حيث الإقبال، وتحقيق نسب مشاهدة تصنفها ضمن البرامج الناجحة بمنطق الأرقام.
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