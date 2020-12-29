هل اتصلت سفارة أمريكا بـ”الجماعة” لتخفيف معارضتها للتطبيع؟…بناجح يرد

نفت جماعة العدل والاحسان، اليوم الخميس، ربط أي اتصالات لها مع السفارة الأمريكية بالمغرب، بهدف تخفيض نبرة معارضتها وموقفها الرافض لاستئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل.

وقال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للجماعة، في حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، بشأن الموضوع، “هذا كذب، والجماعة تنفي بالمطلق هذا الآمر، لم يحدث أي اتصال بأي شكل من الأشكال لا في هذا المرضوع ولا في غيره”.

وكانت الجماعة قد أدانت قرار التطبيع الذي اتخذته السلطات المغربية مع إسرائيل، معتبرة أن “هذا التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب”.

وقالت الجماعة في بيان صادر عن مجلس الإرشاد بعد الإعلان عن عودة العلاقات المغربية الاسرائيلية “إننا نعلن إدانتنا إدانة شديدة لقرار التطبيع الذي اتخذته السلطة المغربية مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين”، لافتة الانتباه إلى أن “هذا القرار يتنافى مع المواقف التاريخية والآنية لهذا الشعب الكريم الداعم لإخوانه في فلسطين، ولحقهم الكامل في تحرير أرضهم والعودة إلى ديارهم”.

واعتبرت الجماعة أن “هذا التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب، وندعو شعبنا وكل قواه الحية إلى رفضها، والتصدي لها، والعمل على إسقاطها بكل السبل السلمية المتاحة”، داعية العقلاء والحكماء من النخب السياسية، والفكرية، والعلمية، والمدنية، وغيرهم في المغرب والجزائر، إلى “نبذ الفرقة وتجنب الخطابات والسلوكيات التي من شأنها أن تباعد الشقة بين أبناء الأمة الواحدة”، مشيرة إلى أن “المستفيد الوحيد من ذلك هم أعداؤها من الداخل والخارج”.

وأطلقت الجماعة عددا من المبادرات للتعبير عن موقفها الرافض لهذا الخيار، حيث نظمت مهرجانا رقميا لمناهضة التطبيع، نهاية الأسبوع الماضي، استضاف واحدا من أبرز وجوه حركة المقاومة الاسلامية حماس، أسامة حمدان.