الجيش الملكي “يعلن” الانفصال عن مدربه طاليب

عقد المكتب المسير لنادي الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، اليوم الثلاثاء بالمعمورة، اجتماعا مع المدرب عبد الرحيم طالب تدارس فيه مسيرة الفريق، وقد تقرر في الختام فسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي.

وقدم المكتب المسيرة للفريق العسكري، وفق بلاغ له، الشكر للاطار الوطني طالب متمنيا له مسيرة موفقة في مساره الرياضي.

وسيتولى قيادة الفريق كل من محسن بوهلال وعادل سراج في انتظار تعيين المدرب الجديد.

وطالب المكتب المسير كافة مكونات النادي، من جمهور ولاعبين وأُطر، بتظافر الجهود من أجل النهوض بالفريق وتحقيق الاهداف المسطرة و النتائج الايجابية التي يتطلع اليها الجميع.

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