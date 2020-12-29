لمجرد وبهاوي يفتتحان السنة الجديدة بـ”الوجه الثاني”

قرر الفنانان سعد لمجرد، وزهير بهاوي، أول عمل مشترك بينهما بعنوان “الوجه الثاني”، في أول يوم من السنة المقبلة.

ويصدر بهاوي، ولمجرد جديدهما على شكل فيديو كليب بسيط، يجمع لقطات من تسجيل الأغنية داخل الاستوديو في المغرب، وآخر في فرنسا، بعدما تأجل إصداره سابقا، احتراما لروح والد صديقهما عصام وشمة، الذي توفي، في 27 دجنبر الحالي.

وقال لمجرد، سابقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام: “نأمل حقا أن تستمتعوا بعملنا الجديد “الوجه الثاني”، زهير فنان، وكاتب عظيم، وهو شخص رائع، كنت سعيدًا جدًا لتعاملنا معًا”.

وأضاف المجرد: “المقطع بسيط جدًا، لقد تم تصويره في استوديوهات تسجيل في المغرب، وباريس. إنه بسيط، ولكن به طاقة كبيرة جدًا”.

وبدوره، قال بهاوي عن العمل مع لمجرد: “لي الشرف أن أتقاسم مع أخي الفنان، والنجم سعد لمجرد هذا العمل، الذي حضرنا له، واشتغلنا عليه بكل صدق، ومن القلب.. طالما انتظرنا أن نطل على جمهورنا”.

ويصدر العمل الجديد على قناة زهير بهاوي في “يوتوب”، ويجمع الراي، والأغنية المغربية العصرية، وهو من كتابة، وتلحين بهاوي.