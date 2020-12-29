بعد “باب دارنا”.. ضحايا جدد لمشروع “حدائق كابونيكرو”: نصب علينا في 15 مليون لاقتناء شقق اتضح أنها وهمية – فيديو

تصوير: عبد الله آيت الشريف

بعد فضيحة “باب دارنا”، فجر ما يقارب 64 شخصا قضية نصب عقاري جديدة، تتعلق بمشروع، يسمى “حدائق كابونيكرو”.

وقال ضحايا المشروع المذكور، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم 24″، إن “الدعاية، والتسويق، لهذا المشروع، قام بها مكتب الودادية منذ عام 2015، معتمدا في ذلك على تصميم عقاري للمشروع، وتصاميم أخرى للشقق، معززة بالصور، وكذا على موقع إلكتروني للودادية”.

وأكد الضحايا أن “الأرض، التي سيقام عليها المشروع، اتضح أنها ليست في ملكية الودادية لحد الآن”، وعلى الرغم من ذلك، كان مكتبها قد طالبهم بدفع تسبيق من أجل اقتناء الشقق، بمبلغ يقارب 15 مليون درهم، على أساس تسليمها إليهم في غضون سنة من الأشغال، حسب تصرحاتهم.

وأوضح الضحايا أنفسهم أن مكتب الودادية كان يطمئن المنخرطين بأن الوعاء العقاري متوفر، إلا أنه اتضح لهم أنهم كانوا ضحايا نصب، لأن مكتب الودادية لا يتوفر على أية رخصة لذلك، ولا حتى الوعاء العقاري، المخصص له، إذ فوجئوا بأن تصاميم الشقق مجرد خدعة للترويج للمشروع، بحسبهم دائما.

يذكر أن القضية لا تزال قيد التحقيق، إذ قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط تأجيل جلسة التحقيق مع أصحاب المشروع، الذين يتابعون في حالة سراح، إلى بداية شهر يناير المقبل.

